Дворкович ответил на призыв Карлсена к отставке с поста президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что не видит причин для отставки со своего поста.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал россиянина уйти в отставку.

«Не вижу причин для отставки. Думаю, Магнус неправильно трактует те переговоры, которые велись с игроками и организаторами Freestyle Chess. Мы открыты к диалогу с Карлсеном, уверен, если состоится открытый разговор, то все разъяснится», — цитирует Дворковича ТАСС.

Дворкович занимает пост президента Международной шахматной федерации с октября 2018 года.