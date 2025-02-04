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Сегодня, 15:54

Дворкович ответил на призыв Карлсена к отставке с поста президента ФИДЕ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что не видит причин для отставки со своего поста.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал россиянина уйти в отставку.

«Не вижу причин для отставки. Думаю, Магнус неправильно трактует те переговоры, которые велись с игроками и организаторами Freestyle Chess. Мы открыты к диалогу с Карлсеном, уверен, если состоится открытый разговор, то все разъяснится», — цитирует Дворковича ТАСС.

Дворкович занимает пост президента Международной шахматной федерации с октября 2018 года.

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Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
ФИДЕ
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