Дворкович ответил на слова Лагно о политической предвзятости ФИДЕ

27 марта, 14:45
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на обвинение организации в политической предвзятости от российской шахматистки Екатерины Лагно.
35-летняя россиянка написала на имя функционера открытое письмо, объяснив не полученный ею приз за самую красивую партию на «Гран-при» ФИДЕ в Монако политическими причинами. Лагно отказалась выступать на этапе «Гран-при» в Индии.
«Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев. Но очень сожалею о возникшей ситуации и отказе Екатерины сыграть в заключительном этапе «Гран-при», — сказал Дворкович ТАСС.
Этап «Гран-при» в Индии пройдет с 14 по 25 апреля.