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Шахматы

27 марта, 14:45

Дворкович ответил на слова Лагно о политической предвзятости ФИДЕ

Даниил Аршавский
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на обвинение организации в политической предвзятости от российской шахматистки Екатерины Лагно.

35-летняя россиянка написала на имя функционера открытое письмо, объяснив не полученный ею приз за самую красивую партию на «Гран-при» ФИДЕ в Монако политическими причинами. Лагно отказалась выступать на этапе «Гран-при» в Индии.

«Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев. Но очень сожалею о возникшей ситуации и отказе Екатерины сыграть в заключительном этапе «Гран-при», — сказал Дворкович ТАСС.

Этап «Гран-при» в Индии пройдет с 14 по 25 апреля.

Екатерина Лагно отказывается играть в&nbsp;Гран-при ФИДЕ.«Считаю это решение оскорбительным и унизительным». Лагно отказывается играть в «Гран-при» ФИДЕ из-за политической предвзятости
Источник: ТАСС
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Шахматы
Аркадий Дворкович
Екатерина Лагно
ФИДЕ
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