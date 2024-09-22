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Сегодня, 15:15

Дворкович предложил Ананду провести заседание ФИДЕ по вопросу допуска россиян

Аркадий Дворкович.
Фото Global Look Press
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отказался руководить заседание генеральной ассамблеи организации, на котором обсуждается вопрос об изменении статуса россиян на международных турнирах.

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Приглашаю Вишванатана Ананда», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

Генеральная ассамблея ФИДЕ проходит 21-22 сентября в Будапеште. Вопрос о допуске россиян и белоруссов до международных стартов без ограничений в августе предложил внести в повестку мероприятия глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев.

Источник: РИА Новости
Аркадий Дворкович
Вишванатан Ананд
ФИДЕ

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