Дворкович представил трофей за звание чемпиона мира по шахматам

Сегодня, 17:33
Президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объявил открытой встречу между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем из Китая за звание чемпиона мира.
Церемония открытия матча прошла в Астане.
«Этот оригинальный трофей достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. И я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым», — цитирует Дворковича ТАСС.
Финал чемпионата мира по шахматам проходит с 7 апреля по 1 мая. Первая партия состоится 9 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.