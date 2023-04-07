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Сегодня, 17:33

Дворкович представил трофей за звание чемпиона мира по шахматам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объявил открытой встречу между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем из Китая за звание чемпиона мира.

Церемония открытия матча прошла в Астане.

«Этот оригинальный трофей достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. И я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым», — цитирует Дворковича ТАСС.

Финал чемпионата мира по шахматам проходит с 7 апреля по 1 мая. Первая партия состоится 9 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17477707
шахматы
Ян Непомнящий
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