Дворкович рассказал о мерах противодействия жульничеству в матче за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, что детекторы, которые находят устройства, передающие сигнал, будут использоваться в матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Детекторы, которые не только металл находят, но и любые устройства, которые работают на определенных частотах, передают соответствующие волны, уже готовы. Это не металлоискатели, а именно детекторы, которые используются специальными службами для своих целей. Я уже говорил о звуконепроницаемости и непроницаемости перегородок, которые отделяют шахматистов от зрителей. Это все не значит, что мы кого-то из наших шахматистов подозреваем в чем-то, но это правила, которые все должны соблюдать», — приводит слова Дворковича ТАСС.

«Кроме того, мы всегда анализируем партии с помощью специальных компьютерных алгоритмов. Но повторяю, что у нас нет сомнений в том, что оба претендента на корону честны и будут играть соответствующе», — добавил Дворкович.

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.