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Сегодня, 11:16

Дворкович рассказал, в чем преимущество Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Виктория Кравченко
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал об ожиданиях от предстоящего матча за мировую шахматную корону в Казахстане.

«Играют второй и третий шахматист мира по рейтингу. Силы соперников очень близки. За Яном, безусловно, опыт участия в матчах на первенство мира — это серьезно. У Дин Лижэня такого опыта нет. Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество», — цитирует Дворковича ТАСС.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится с китайцем Дин Лижэнем. Матч за звание чемпиона мира пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Аркадий Дворкович
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