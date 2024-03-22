Дворкович: «Российские шахматисты входят в число фаворитов турнира претендентов»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что российские шахматисты входят в число фаворитов турнира претендентов.

«Турнир будет сверхконкурентным, никто не может предсказать результат. Есть фавориты, российские шахматисты входят в их число, но никому ничего не гарантировано, все нужно доказывать своей игрой», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля 2024 года. Из россиян на соревнования поедут Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.