Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:38

Дворкович заявил, что люди на новых территориях РФ имеют право играть в шахматы

Telegram Дзен

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что люди на новых территориях, вошедших в состав России, имеют право играть в шахматы, как и в любой другой точке мира.

«Вторая часть обвинения касается новых территорий, где также есть шахматисты, где есть детские и взрослые шахматы. Конечно, люди там имеют право играть в шахматы, как и в любой другой точке мира. Разумеется, ФИДЕ обязана следовать и следует общим правилам МОК, например, мы не имеем права учитывать в рейтинге проводимые там турниры. Однако это не должно исключать гуманитарного вопроса, вопроса интересов самих шахматистов. Здесь мы не пытаемся политизировать ситуацию и вступать в какие-либо политические дискуссии. Вопрос исключительно гуманитарный. Надеюсь, апелляционная инстанция даст оценку этим доводам», — сказал ТАСС Дворкович.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор Дворковичу за его участие в попечительском совете Федерации шахмат России.

Источник: ТАСС
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
4
0
Читайте также
Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Дворкович — о претензиях к составу попечительского совета ФШР: «Утверждение кажется преувеличенным»