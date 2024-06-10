Дворкович заявил, что вопрос о полномочиях этической комиссии ФИДЕ вынесут на генассамблею

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что вопрос о полномочиях этической комиссии Международной шахматной федерации будет вынесен на генеральную ассамблею в сентябре.
«Прежде всего, между представителями конституционной комиссии ФИДЕ и представителями этической ФИДЕ существует принципиальное разногласие — а есть ли вообще у этической комиссии полномочия по исключению национальной федерации? Ряд юристов считает, что в силу устава ФИДЕ такого права вообще не было и любой вопрос об исключении должна рассматривать только генеральная ассамблея ФИДЕ», — цитирует Дворковича ТАСС.
В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.
Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.
28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.