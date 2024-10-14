Двукратная чемпионка мира по блицу Гунина назвала тренера Карлсена трусом

Одна из самых титулованных шахматисток мира Валентина Гунина отметила в интервью «СЭ», что ей было сложно выступать на Global Chess League-2024 в Лондоне из-за нападок датского гроссмейстера Питера Хайне Нильсена.

«В целом турнир мне не совсем удался, — отметила «СЭ» Гунина. — Например, с шестого по девятый тур я проиграла четыре партии подряд. Было тяжело, настроение сильно скакало. Это связано с тем, что врачи отменили мне несколько препаратов (у Валентины тяжелое системное аутоиммунное заболевание — волчанка. — Прим. «СЭ»). Играла не в свои шахматы, боялась, что подвожу команду, находясь в таком пограничном состоянии. То же самое было и на Играх БРИКС-2024 в Казани. Одно дело, когда ты играешь сама за себя, другое — когда от тебя зависит результат многих сильных шахматистов. Но на концовку удалось собраться.

Выиграла очень интересную позиционную партию у Екатерины Лагно, которая позволила команде выйти в финал. Ну, и в финале удалось переиграть Алину Кашлинскую, набрав 1,5 очка из 2. То есть я могу нормально играть, если нахожусь в хороших кондициях. Просто в Лондоне были не только шахматные, но и околошахматные факторы.

Не очень красиво себя повел Питер Хайне Нильсен, тренер Магнуса Карлсена. В социальных сетях стал писать, что меня нельзя допускать на международные турниры, так как недавно я получила государственную награду. Странная позиция. Причем хотела подойти и обсудить этот момент с глазу на глазу, но он отводил глаза и всячески меня избегал. Можно сказать, что повел себя как трус. Это его явно не красит».

Команда Triveni Continental Kings, за которую выступала российская шахматистка, в итоге выиграла второй сезон Global Chess League.