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Сегодня, 11:40

Экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ сравнил победу Боднарук на чемпионате мира с чемпионством «Лестера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий высказался о победе шахматистки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду.

«Этот турнир Настя играла очень здорово, особенно в первые два дня — хорошие цельные партии, яркие атаки. Получилась такая история Золушки, все-таки 31 год — существенный возраст по шахматным меркам, и здесь она была только 51-й по рейтингу. Но заняла в итоге первое место, причем в блиц-матче за золото с Хампи Конеру у индийской шахматистки в каждой партии было преимущество. Но в трех партиях из четырех ей не хватало времени его реализовать, Настя очень изобретательно выискивала возможности осложнить сопернице задачу. В итоге в решающей партии Конеру просрочила время.

Не стоит рассчитывать, что Боднарук регулярно будет играть на таком уровне, но в этом и прелесть спорта. «Лестер» тоже был чемпионом Англии, а Анастасия Боднарук теперь целый год будет чемпионкой мира по быстрым шахматам», — приводит слова Городецкого Sport24.

«Лестер» стал победителем АПЛ в сезоне-2015/16. Это единственный трофей для «лис» в лиге.

28 декабря 31-летняя Боднарук победила в тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду.

Источник: Sport24
Шахматы
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