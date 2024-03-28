Экс-тренер Непомнящего объяснил, в чем преимущество Яна над остальными участниками турнира претендентов-2024

Тренер сборной России, бывший наставник Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнением о текущей форме российского гроссмейстера. Уже 4 апреля Непомнящий сыграет первую партию в турнире претендентов-2024 против Ниджата Абасова из Азербайджана.

— Про Яна можно сказать, что он окончательно восстановился после поражения в матче за шахматную корону в Астане?

— Очевидно, что тот матч также отнял у него много сил. Результаты снизились, но при этом явно Ян нигде не проваливался. Показывал хорошие результаты онлайн, неплохо смотрелся на ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в конце декабря. Это показывает, что он в достаточно неплохой форме.

— В конце января Ян занял восьмое место в супертурнире в Вейк-ан-Зее, проиграв Фируджа и Гукешу, а также сыграв вничью с Видитом и Прагнанандхой. Не лучшая статистика против будущих соперников по турниру претендентов...

— В Нидерландах самое важное для него было почувствовать игру, размяться. Результат был не на первом месте. Уверен, что в Торонто Ян будет представлять грозную силу. Именно по классу он превосходит большинство игроков турнира претендентов-2024, а по объему выполненной работы за последние годы россиянин вне конкуренции. Готовясь к двум подряд матчам за корону, он накопил невероятный объем знаний. Теперь самое важное — это воспользоваться теми моментами, которые у него будут. Быть в хорошем состоянии, с энергией и забивать. Чего Яну и желаю.

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