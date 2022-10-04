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Сегодня, 13:20

Елена и Геннадий Тимченко награждены «Золотым знаком Федерации шахмат России»

Этери Кублашвили
Приглашенный автор

Наблюдательный совет ФШР принял решение наградить почетным «Золотым знаком ФШР» Елену и Геннадия Тимченко — учредителей одного из крупнейших благотворительных семейных фондов в России.

Совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко уже более 10 лет Федерация шахмат России реализует два ключевых проекта: «Шахматы в музеях» и «Шахматы в школах».

О проекте «Шахматы в музеях». Впервые в новейшей истории идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была реализована во время матча на первенство мира, который в 2012 году прошел в Государственной Третьяковской галерее по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко. Оригинальный формат проведения соревнований в стенах лучших музеев призван подчеркнуть тесную связь шахмат и искусства. В 2013 году с большим успехом прошел Мемориал Александра Алехина, который приняли Лувр и Русский музей. Начиная с 2013 года девять суперфиналов чемпионата России проходили в музеях разных регионов России: Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сатке, Воткинске и Ижевске, Москве, Уфе, Чебоксарах.

О проекте «Шахматы в школах». Еще один совместный проект ФШФ и Фонда направлен на преподавание шахмат в начальной школе. В настоящий момент проект работает в 18 регионах России и охватил около 3 тысяч школ. Более 380 тысяч школьников прошли первоначальное обучение шахматам. Основные направления работы — обеспечение школ инвентарем и шахматной литературой, обучение преподавателей, проведение конкурса на лучшее преподавание шахмат, организация турнира школьных команд «Белая Ладья», итогового мероприятия проекта «Шахматы в школах» — командного соревнования «Дебют» и Всероссийского лично-командного соревнования среди учащихся, проживающих в сельской местности.

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