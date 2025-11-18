Видео
18 ноября, 16:58

Есипенко и Шенкленд сыграют тай-брейк за выход в полуфинал Кубка мира

Анастасия Пилипенко

В четвертьфинале Кубка мира российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет тай-брейк с американцем Сэмом Шенклендом. Два предыдущих матча между ними завершились вничью.

Тай-брейк пройдет 19 ноября в 12:30 по московскому времени.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил борьбу за титул, проиграв индийцу Диптаяну Гхошу во втором круге. Даниил Дубов и Алексей Гребнев проиграли в 1/8 финала.

