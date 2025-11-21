Есипенко и Вэй И сыграли вничью в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

В первой партии полуфинала Кубка мира-2025 российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайским шахматистом Вэй И.

Полуфинальный матч Кубка мира между узбекистанскими гроссмейстерами Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым также закончился ничьей. Ответные партии пройдут 22 ноября и начнутся в 12:30 по московскому времени.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.