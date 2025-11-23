Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:53

Есипенко на тай-брейке уступил Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам

Анастасия Пилипенко

Российский шахматист Андрей Есипенко в борьбе за выход в финал Кубка мира 2025 на тай-брейке уступил Вэй И из Китая (0,5:1,5).

Две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, закончились вничью. Соперники определили сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

Первая быстрая партия завершилась вничью, во второй Есипенко, играя черными фигурами, уступил китайскому шахматисту.

В финале Вэй И сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Есипенко встретится с соотечественником Синдарова, Нодирбеком Якуббоевым в матче за третье место.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.

1

  • А Х

    Такие зевки непозволительны шахматистам мирового уровня

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Шахматы
    Андрей Есипенко
    Читайте также
    Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
    Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
    Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
    Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
    Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
    В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
    Популярное видео
    «Трактор» уволил еще одного канадского тренера
    «Трактор» уволил еще одного канадского тренера
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя