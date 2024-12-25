Есипенко поделился ожиданиями от чемпионата мира по рапиду и блицу

Сегодня, 15:08
Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что постарается показать хороший результат на чемпионате мира по рапиду и блицу.
Турнир будет проходить в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.
«Это очень значимое соревнование. Однако, учитывая то, как я играю в рапид и блиц, особых ожиданий у меня нет. Сыграю, как получится. Постараюсь показать хороший результат, но ничего обещать не могу», — приводит ТАСС слова Есипенко.
Есипенко получил звание гроссмейстера в 2018 году. Тренером 22-летнего шахматиста является экс-чемпион России Александр Рязанцев.