Есипенко поделился ожиданиями от чемпионата мира по рапиду и блицу

Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что постарается показать хороший результат на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Турнир будет проходить в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

«Это очень значимое соревнование. Однако, учитывая то, как я играю в рапид и блиц, особых ожиданий у меня нет. Сыграю, как получится. Постараюсь показать хороший результат, но ничего обещать не могу», — приводит ТАСС слова Есипенко.

Есипенко получил звание гроссмейстера в 2018 году. Тренером 22-летнего шахматиста является экс-чемпион России Александр Рязанцев.