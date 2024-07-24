Томашевский о матче Крамник — Жоспем: «Отношусь скептически»

Двукратный чемпион России, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский в интервью «СЭ» рассказал о работе с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником.

— С Крамником вы поработали уже на закате его карьеры.

— Да, на турнире претендентов-2018 в Берлине. Поучаствовал в работе великого мастера, он один из тех, кто входит в пантеон в истории игры. Да, Владимиру Борисовичу было сложно выдержать тот турнир от и до, но несколько выдающихся партий он все-таки провел. Я же получил невероятный опыт. Познакомиться, прочувствовать его подход. Это фантастическая школа. Рад, что Крамник сейчас ведет большую общественную шахматную деятельность. Желаю ему удачи, хочется верить, что у него все получится так, как он задумал.

— Если Крамник продолжит в том же духе, то почему бы ему не выдвинуться в президенты ФИДЕ?

— Опять же, лучше переадресовать этот вопрос ему. Хочет ли он этого? А так — неисповедимы пути Господни.

— Следили за матчем Крамника с Жоспемом в Мадриде? В конце августа они проведут реванш.

— Уже говорил «СЭ», что к онлайн-шахматам отношусь как к развлечению. И ко всему матчу в Мадриде отнесся как к шоу. Как сейчас модно говорить: была движуха. Однако она не так много показала. Да и не могла показать. Даже если бы Крамник разорвал перуанца в одни ворота или наоборот. Наверное, кто-то считает, что это хорошая реклама шахмат. Я не разделяю этого мнения. Просто событие, которые прошло, отношусь легко и скептически.