Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

30 марта, 17:00

Федерация шахмат Республики Коми принята в состав ФШР

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Telegram Дзен

С 22 по 27 марта проходило заочное заседание наблюдательного совета ФШР. Одним из центральных вопросов было принятие региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Коми» в члены ФШР. Положительное решение было принято единогласно. Таким образом, Республика Коми стала 82-м субъектом Российской Федерации, вошедшим в состав ФШР. «На очереди» — Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых близится к завершению процесс юридического оформления организаций. В ближайшее время федерации шахмат этих регионов направят в ФШР заявления согласно действующему Уставу ФШР.

Наблюдательный совет принял решение наградить Золотым знаком ФШР первого тренера Яна Непомнящего Валентина Евдокименко, известных и заслуженных спортсменок Валентину Козловскую и Елену Фаталибекову.

На заседании были утверждены положения о комиссиях ФШР, бухгалтерская и налоговая отчетности ФШР за 2022 год, а также положения о выплате ежемесячного пособия заслуженным ветеранам шахмат и о награждении их по случаю их юбилейных дат.

0
Читайте также
Бах: «Несколько стран грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН о правах атлетов»
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халифман: «Карлсен вернется в чемпионский цикл»

Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы с военными и их детьми в Белгородской области