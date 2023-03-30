Федерация шахмат Республики Коми принята в состав ФШР

С 22 по 27 марта проходило заочное заседание наблюдательного совета ФШР. Одним из центральных вопросов было принятие региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Коми» в члены ФШР. Положительное решение было принято единогласно. Таким образом, Республика Коми стала 82-м субъектом Российской Федерации, вошедшим в состав ФШР. «На очереди» — Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых близится к завершению процесс юридического оформления организаций. В ближайшее время федерации шахмат этих регионов направят в ФШР заявления согласно действующему Уставу ФШР.

Наблюдательный совет принял решение наградить Золотым знаком ФШР первого тренера Яна Непомнящего Валентина Евдокименко, известных и заслуженных спортсменок Валентину Козловскую и Елену Фаталибекову.

На заседании были утверждены положения о комиссиях ФШР, бухгалтерская и налоговая отчетности ФШР за 2022 год, а также положения о выплате ежемесячного пособия заслуженным ветеранам шахмат и о награждении их по случаю их юбилейных дат.