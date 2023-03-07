Федерация шахмат России организует фан-зоны для просмотра матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил, что федерация организует фан-зоны, чтобы болельщики могли посмотреть матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Во время матча будут организованы фан-зоны. В Москве они будут в Центральном доме шахматиста и в гостинице «Измайлово Альфа». Планируем, конечно же, организовать в Брянске, на родине Яна. Многие будут болеть за Яна, надеюсь, их энергия тоже поможет ему выиграть», — приводит ТАСС слова Ткачева.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем пройдет в апреле в Казахстане.