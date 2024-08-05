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Сегодня, 04:12

Федерация шахмат России сохранит членство в ФИДЕ до Генассамблеи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приостановила исключение российской организации из своего состава до Генассамблеи.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение было связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно должно было вступить в силу 7 августа. 26 июня ФШР подала апелляцию на решения ФИДЕ и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам.

«Апелляционная палата этической и дисциплинарной комиссии единогласно постановила, что реализация санкции временного исключения из членства второго апеллянта в FIDE будет приостановлена на данный момент и приостановление прекратится одновременно с публикацией окончательного решения апелляционной палаты по делу», — приводит ТАСС слова Ткачева.

Генассамблея ФИДЕ пройдет в Будапеште 21-22 сентября. Делегатом от России утвержден Сергей Яновский.

Источник: ТАСС
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