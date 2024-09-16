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Шахматы

Сегодня, 16:40

Федерация шахмат Украины потребовала от ФИДЕ не рассматривать полноценный допуск россиян

Алина Савинова
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Федерация шахмат Украины (ФШУ) обратилась к Международной федерации шахмат (ФИДЕ) с просьбой отказаться от рассмотрения вопроса о полноценном допуске к турнирам россиян и белорусов.

Вопрос возвращения шахматистов из России и Белоруссии на международные соревнования под флагами своих стран будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится в Будапеште 21-22 сентября.

Украинская федерация направила письмо в ФИДЕ, в котором выразила несогласие с включением данного вопроса в повестку дня генассамблеи и потребовала его исключения из программы заседания. По мнению ФШУ, эта тема может послужить негативным сигналом для международного шахматного сообщества.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев выразил надежду, что в конце сентября Генассамблея ФИДЕ полностью восстановит Россию в правах.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ

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