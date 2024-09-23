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Фетисов — о решении ФИДЕ: «Какая-то подачка и полумера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил рекомендацию генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о допуске к командным соревнованиям россиян до 12 лет.

«С одной стороны, может, это первый шаг к чему-то. С другой — когда тебе исполнится 15 лет, тебе скажут: «Мальчик, иди гуляй». Можно порадоваться этому решению, но это какая-то подачка, полумера. Детям нашим повезло, но юношам, молодежи — нет, а гроссмейстерам тем более. Ну и за наших шахматистов с ограниченными возможностями мы тоже будем радоваться. За всех остальных мы будем грустить», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.

Источник: ТАСС
Шахматы
Вячеслав Фетисов

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