ФИДЕ дисквалифицировала бывшего украинского шахматиста Шевченко за жульничество

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала на три года бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко, который теперь представляет Румынию, по делу о мошенничестве на чемпионате Испании.

«Ответчик наказывается дисквалификацией на три года, при этом один год условно. Шевченко был обвинен комиссией ФИДЕ по честной игре в жульничестве на командном чемпионате Испании 13 октября 2024 года.

Шевченко признал, что спрятал телефон в туалете и использовал его для доступа к игре Lichess, но отрицал, что он «эффективно» жульничал или что его действия повлияли на ход игры», — говорится в заявлении ФИДЕ.

Комиссия по честной игре требовала лишить 22-летнего Шевченко звания гроссмейстера, однако это не было поддержано, так как в ходе разбирательства он сотрудничал со следствием и признал вину, а его попытка мошенничества не была доведена до конца.

Дисквалификация Шевченко отсчитывается с 19 октября 2024 года и закончится 18 октября 2026 года.