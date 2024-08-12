ФИДЕ дисквалифицировала Стребкова на 5 лет за сексуальные домогательства

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала латвийца Андрея Стребкова за сексуальные домогательства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Срок дисквалификации — 5 лет. 43-летний шахматист не сможет участвовать ни в одном из рейтинговых соревнований ФИДЕ. Ему также не разрешено просто присутствовать ни на одном из мероприятий федерации.

ФИДЕ пришла к такому решению после жалобы, поступившей 1 мая 2024 года и поданной на основании журналистского и полицейского расследования в феврале 2022 года.