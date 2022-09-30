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Сегодня, 10:13

ФИДЕ объявила о начале расследования скандала между Карлсеном и Ниманном

Карен Саркисян
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о начале расследования возможного мошенничества американского шахматиста Ханса Ниманна в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«После недавних событий в споре Карлсена и Ниманна комиссия ФИДЕ по честной игре (FPL) решила создать комиссию по расследованию, — говорится в заявлении ФИДЕ. — Три члена комиссии сформируют эту группу, у которой также будет возможность обратиться за консультацией к внешним экспертам там, где требуется анализ. Цель расследования будет двоякой: проверка заявлений Карлсена о предполагаемом мошенничестве со стороны Ниманна и заявления самого Ханса о мошенничестве в онлайн-матчах».

26 сентября норвежский шахматист обвинил 19-летнего американца в жульничестве. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в 3-м туре. 31-летний норвежец вновь встретился с американским шахматистом 19 сентября в онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Источник: https://www.fide.com/news/2015
Магнус Карлсен
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