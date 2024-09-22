ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для российских шахматистов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по поводу частичного допуска российских и белорусских спортсменов к командным турнирам, сообщает ТАСС.

При этом в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в турнирах организации. Решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее ФИДЕ, которая проходит в Будапеште.

21 сентября глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение россиян на международные турниры.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.