ФИДЕ отстранила от турниров украинского шахматиста Шевченко за жульничество

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала выступающего под флагом Румынии украинского шахматиста Кирилла Шевченко после рассмотрения дела о жульничестве на командном чемпионате Испании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Шевченко отстранен от соревнований до 1 января 2025 года.

Ранее организаторы турнира уличили Шевченко в жульничестве. Шахматиста заподозрили в нарушении правил во второй партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где продолжительное время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.