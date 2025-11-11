Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

11 ноября, 19:20

ФИДЕ подала жалобу на Крамника в комиссию по этике после высказываний о Народицком

Алина Савинова
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась в комиссию по этике организации с жалобой на российского гроссмейстера Владимира Крамника из-за его высказываний в отношении американца Даниила Народицкого, сообщается на официальном сайте организации.

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет. Причины смерти американского шахматиста неизвестны. В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять россиянина в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.

Даниэль Народицкий.«Он воспринимал обвинения намного ближе к сердцу, чем другие жертвы». Интервью друга умершего шахматиста Народицкого

«После подачи жалобы председатель комиссии по этике рассматривает ее на предмет приемлемости. В случае одобрения ответчик уведомляется о начале дисциплинарного производства и имеет до трех недель на представление ответа и любых подтверждающих документов. При необходимости может состояться повторный обмен заявлениями. После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение», — заявил представитель комиссии Иоландер Персо.

Ранее Крамник в интервью «СЭ» сообщил, что подвергся травле после смерти Народицкого. По словам 14-го чемпиона мира, публичные обвинения в буллинге или травле американского шахматиста — это легко доказуемая ложь.

8

  • bvp

    Уберите свои грязные руки от Владимир Борисыча.

    11.11.2025

  • NGE

    Расстрелять!

    11.11.2025

  • NGE

    В отличие от тебя, я имел удовольствие видеть Дворковича довольно близко. Так вот, он = обычный флюгер, а не человек, который может чему-то учить.

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    Это определено регламентом ! Для этого и создаются комиссии !

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    Интересно а кто его ставил ? Обама или Байден ? Вы не знаете ?

    11.11.2025

  • Россияне ЗА Крамника и ПРОТИВ пропиндосовского дворника!!!

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    Я думаю Президент ФИДЕ Дворкович быстро УМОЕТ Крамника и научит его олбщаться со своими коллегами !

    11.11.2025

  • echo2011

    А что комиссия по этике может сделать?

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя