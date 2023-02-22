ФИДЕ заявила, что россияне смогут выступать на международных соревнованиях на следующий день после смены спортивного гражданства

Сегодня, 15:12
Российские шахматисты, решившие сменить спортивное гражданство, могут начать представлять европейскую национальную федерацию на следующий день после подачи заявки, говорится в резолюции, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Отмена стандартного срока ожидания будет касаться всех российских спортсменов, которые перейдут в любую европейскую федерацию с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года. Помимо этого, все организационные сборы за переход в ФИДЕ для таких спортсменов будут отменены.
Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.
ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.