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Сегодня, 15:12

ФИДЕ заявила, что россияне смогут выступать на международных соревнованиях на следующий день после смены спортивного гражданства

Руслан Минаев
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Российские шахматисты, решившие сменить спортивное гражданство, могут начать представлять европейскую национальную федерацию на следующий день после подачи заявки, говорится в резолюции, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмена стандартного срока ожидания будет касаться всех российских спортсменов, которые перейдут в любую европейскую федерацию с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года. Помимо этого, все организационные сборы за переход в ФИДЕ для таких спортсменов будут отменены.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Источник: https://www.fide.com/news/2247
ФИДЕ
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