Филатов надеется, что россияне успешно выступят на чемпионате мира по блицу

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов надеется на успешное выступление россиян на чемпионате мира по блицу.

В заключительном туре чемпионата мира по рапиду 18-летний россиянин Володар Мурзин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Вторым стал Александр Грищук (Россия) — 9,5 очка. Третий — россиянин Ян Непомнящий (9,5 очка).

«Наши шахматисты триумфально провели чемпионат мира по рапиду, заняв весь подиум в турнире у мужчин и завоевав бронзу в женском турнире, — цитирует Филатова ТАСС. — Впереди чемпионат по блицу, надеюсь и верю, что он сложится для наших ребят не менее успешно».

Чемпионат мира по блицу пройдет в Нью-Йорке 30 и 31 декабря.