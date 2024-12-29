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Филатов надеется, что россияне успешно выступят на чемпионате мира по блицу

Руслан Минаев
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов надеется на успешное выступление россиян на чемпионате мира по блицу.

В заключительном туре чемпионата мира по рапиду 18-летний россиянин Володар Мурзин сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Вторым стал Александр Грищук (Россия) — 9,5 очка. Третий — россиянин Ян Непомнящий (9,5 очка).

«Наши шахматисты триумфально провели чемпионат мира по рапиду, заняв весь подиум в турнире у мужчин и завоевав бронзу в женском турнире, — цитирует Филатова ТАСС. — Впереди чемпионат по блицу, надеюсь и верю, что он сложится для наших ребят не менее успешно».

Чемпионат мира по блицу пройдет в Нью-Йорке 30 и 31 декабря.

Источник: ТАСС
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