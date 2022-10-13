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13 октября, 15:00

Филатов награжден медалью Николая Озерова

Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов.
Фото Этери Кублашвили

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин наградил медалью Николая Озерова президента Федерации шахмат России, старшего тренера мужской сборной страны Андрея Филатова.

Данная награда была учреждена в 2005 году. Ее присваивают за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за пропаганду физической культуры и спорта. Среди ранее награжденных — известные спортсмены, тренеры, журналисты: Елена Исинбаева, Ирина Винер, Геннадий Орлов и многие другие.

«Я благодарен министру спорта и воспринимаю эту награду как коллективную оценку всей деятельности Федерации шахмат России, — отметил Андрей Филатов. — За последние годы наши спортсмены, не только именитые, но и совсем юные шахматисты, принесли нашей стране множество медалей. А благодаря проекту «Шахматы в школах» и турниру «Белая ладья» сотни тысяч детей увлекаются нашей игрой. Популяризация шахмат — главная задача ФШР, и мы стараемся решать ее в стиле Николая Озерова, азартно и профессионально!»

(Владимир Барский)

Андрей Филатов
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