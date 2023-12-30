Филатов назвал отличным результат российских шахматистов на чемпионате мира по блицу

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что российские шахматисты показали отличный результат на чемпионате мира по блицу, который прошел в Самарканде.

«Отличный результат и у ребят. Наша страна еще раз продемонстрировала, что шахматисты у нас продолжают выступать на высочайшем уровне. К сожалению, выдающийся чемпион защитил свой титул — и в рапиде, и блице. Но что второе и третье места заняли россияне — это говорит об уровне отечественной школы шахмат», — приводит слова Филатова ТАСС.

Россиянин Даниил Дубов занял второе место, Владислав Артемьев стал третьим. Победителем чемпионата мира в седьмой раз стал норвежец Магнус Карлсен.

На турнире в Самарканде Валентина Гунина набрала 14 очков в 17 турах и во второй раз стала чемпионкой мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу проходил 29 и 30 декабря в Узбекистане.