Филатов назвал отличным результат российских шахматистов на чемпионате мира по блицу

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что российские шахматисты показали отличный результат на чемпионате мира по блицу, который прошел в Самарканде.
«Отличный результат и у ребят. Наша страна еще раз продемонстрировала, что шахматисты у нас продолжают выступать на высочайшем уровне. К сожалению, выдающийся чемпион защитил свой титул — и в рапиде, и блице. Но что второе и третье места заняли россияне — это говорит об уровне отечественной школы шахмат», — приводит слова Филатова ТАСС.
Россиянин Даниил Дубов занял второе место, Владислав Артемьев стал третьим. Победителем чемпионата мира в седьмой раз стал норвежец Магнус Карлсен.
На турнире в Самарканде Валентина Гунина набрала 14 очков в 17 турах и во второй раз стала чемпионкой мира по блицу.
Чемпионат мира по блицу проходил 29 и 30 декабря в Узбекистане.