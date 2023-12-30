Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что победа россиянки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу стала новогодним подарком всем любителям шахмат России.

«Выдающаяся победа российской шахматистки на чемпионате мира по блицу стала новогодним подарком всем любителям шахмат в России. Надеемся, что и в следующем году, в 100-летие создания ФШР, наших шахматистки продолжат в том же ключе», — приводит слова Филатова ТАСС.

на турнире в Самарканде Гунина набрала 14 очков в 17 турах и во второй раз стала чемпионкой мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу проходил 29 и 30 декабря в Узбекистане.