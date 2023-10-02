Филатов назвал успехом второе место шахматиста Нестерова на чемпионате мира среди юниоров

Сегодня, 10:12
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал второе место Арсения Нестерова на чемпионате мира среди юниоров крупным успехом.
«Поздравляю Арсения Нестерова с крупным успехом на этом важнейшем международном соревновании. Второе место на чемпионате мира среди юниоров — очень приличный результат, — цитирует Филатова ТАСС. — На финише турнира наш юниор одержал четыре победы подряд, а в заключительном туре и вовсе обыграл черными рейтинг-фаворита соревнования Ханса Ниманна. Это говорит о выдающихся спортивных качествах российского гроссмейстера. Желаю Арсению, всем нашим юниорам и их наставникам новых побед и успехов».
Нестеров занял второе место на чемпионате мира в Мексике, набрав 8,5 очка в 11 турах и уступив первую строчку по дополнительным показателям Марку-Андриа Маурицци из Франции.