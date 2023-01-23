Филатов оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий имеет заметное преимущество перед китайцем Дин Лижэнем в матче за мировую шахматную корону, поскольку у него больше опыта в плане борьбы на высшем уровне.

«Ян имеет заметное преимущество в плане опыта борьбы на высшем уровне, он дважды выиграл турнир претендентов и уже сыграл один матч на первенство мира. Это его существенно отличает от соперника, который получил право на матч только благодаря отказу Магнуса Карлсена защищать свой титул. С другой стороны, богиня шахмат Каисса капризна и непредсказуема. Владимир Крамник не выиграл ни одного отбора к матчу, но это не помешало ему победить Гарри Каспарова в матче 2000 года. Я ожидаю поединок двух равных соперников. Победит тот, кто лучше справится со своими нервами, потому что матч обещает быть очень напряженным и интересным. Оба шахматиста — яркие игроки с собственным, хорошо узнаваемым стилем. Физическая и психологическая подготовка выйдет в этом противостоянии на первый план», — приводит слова Филатова ТАСС.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире. Матч пройдет в Казахстане.