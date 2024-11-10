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Сегодня, 13:50

Филатов отметил прогресс в работе с подрастающим поколением российских шахматистов

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение о том, что победа сборной России в медальном зачете на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек говорит о прогрессе и эффективной работе с подрастающим поколением.

«Поздравляю всех наших победителей и призеров юношеского первенства мира, а также тех людей, которые им помогают и поддерживают, — родителей и тренеров. Российские спортсмены победили в медальном зачете, выиграв три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это невероятное достижение. Диана Хафизова оформила чемпионский титул за тур до финиша, Алексей Гребнев второй год подряд стал чемпионом мира до 18 лет, Ольга Карманова уверенно прошла дистанцию и заслуженно победила в группе девушек до 18 лет. Мария Власова, Никита Калинин, Яна Жапова и Галина Михеева боролись до последнего и вошли в призовые тройки. По сравнению с прошлым годом, когда на таком же первенстве россияне завоевали три медали, мы видим прогресс и плоды эффективной работы с подрастающим поколением шахматистов. На следующей неделе в Италии начинается детское первенство мира, и я желаю удачи нашим самым юным спортсменам», — цитирует Филатова ТАСС.

В бразильском городе Флорианополис состоялись соревнования, в которых участвовали 520 шахматистов из 62 стран мира. 17 из них представляли Россию. Российские спортсмены выиграли медальный зачет, завоевав семь наград.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов

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