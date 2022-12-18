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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 15:56

Филатов поделился мнением о спортивных перспективных Карякина

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о перспективах экс-претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина, который выдвигал свою кандидатуру на выборы главы организации.

«У него фантастический талант. И мне будет по-человечески и как тренеру очень жалко, если он этот талант закопает. У него есть время, и он еще может принести стране и медали, и награду, и корону — если он на этом сконцентрируется. Он хочет себя попробовать в различных качествах, но мне кажется, что его спортивная карьера еще не закатилась. А совмещать разные виды деятельности крайне сложно», — цитирует Филатов «Газете.Ru».

В субботу, 17 декабря, Андрей Филатов был переизбран на пост президента ФШР. За его кандидатуру проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Его соперником на выборах был Карякин, он получил семь голосов.

Карякина на выборах президента ФШР поддержал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/18/19299793.shtml
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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