Филатов поделился мнением о спортивных перспективных Карякина

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о перспективах экс-претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина, который выдвигал свою кандидатуру на выборы главы организации.

«У него фантастический талант. И мне будет по-человечески и как тренеру очень жалко, если он этот талант закопает. У него есть время, и он еще может принести стране и медали, и награду, и корону — если он на этом сконцентрируется. Он хочет себя попробовать в различных качествах, но мне кажется, что его спортивная карьера еще не закатилась. А совмещать разные виды деятельности крайне сложно», — цитирует Филатов «Газете.Ru».

В субботу, 17 декабря, Андрей Филатов был переизбран на пост президента ФШР. За его кандидатуру проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Его соперником на выборах был Карякин, он получил семь голосов.