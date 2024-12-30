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Шахматы

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Филатов предложил Карлсену выставить на аукцион джинсы, ставшие причиной дисквалификации

Даниил Аршавский
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поделился мнением о скандале из-за несоблюдения норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.

«Карлсен может монетизировать эту ситуацию. Например, подписать рекламный контракт с одной из фирм, производящих джинсы. А еще может выставить на аукцион свои джинсы, из-за которых все и началось. Также можно эти джинсы просто подарить Дворковичу — ФИДЕ же думает о создании музея шахмат. Это будет достойный экспонат», — цитирует Филатова ТАСС.

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34-летний норвежец был дисквалифицирован с турнира, так как пришел на соревнования в джинсах и позже отказался переодеваться. Карлсен также снялся с участия в чемпионате мира по блицу, однако 29 декабря сообщил, что примет участие в первенстве.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Магнус Карлсен
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