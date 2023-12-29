Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 06:09

Филатов: «Боднарук преподнесла великолепный подарок всем любителям шахмат в России к Новому году»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу российской шахматистки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду.

«Анастасия — большая молодец. Поздравляю с выдающимся достижением в этом году. Она стала чемпионкой России, выиграла чемпионат ШОС в составе сборной России и такую престижную золотую награду в Самарканде. Преподнесла великолепный подарок всем любителям шахмат в России к Новому году», — цитирует ТАСС Филатова.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Анастасия Боднарук. У России новая чемпионка мира по шахматам. Бондарук присоединилась к Карлсену
Источник: https://tass.ru/sport/19647861
Шахматы
0
Читайте также
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Французский политик завил о почти открытом противостоянии Залужного и Зеленского
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
В списке гостей вечеринки Ивлеевой оказались блогеры-миллионники
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Смагин: «Боднарук играла очень бодро, агрессивно, у нее очень интересный стиль»