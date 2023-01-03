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Сегодня, 12:46

Филатов рассказал, что не может предсказать планы Костенюк после перехода в сборную Швейцарии

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на информацию о переходе российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

«Какие у шахматистки Костенюк планы на 2024 год — сложно сказать. Будет ли она играть, может, преподавать шахматы — сложно прогнозировать. В 2023 году, если у сборной России будут матчи после перехода в азиатскую федерацию, решение о ее вызове в национальную команду будет принимать тренер Сергей Рублевский», — цитирует Филатова ТАСС.

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

2 января шахматная федерация Швейцарии сообщила, что россиянка приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом страны.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Источник: https://tass.ru/sport/16736261
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