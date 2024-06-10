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Филатов: «Политику Дворковича в ФИДЕ описывает фраза: «Кручу-верчу, обмануть хочу»

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что политику президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича можно описать одной фразой.

«Политику и действия президента ФИДЕ Аркадия Дворковича можно описать фразой: «Кручу-верчу, обмануть хочу». Два года назад на конгрессе ФИДЕ в Ченнае пять стран ставили на голосование вопрос о снятии санкций с ФШР. Аркадий Владимирович тогда сделал все, чтобы этого не произошло, пообещав, что доверит этот вопрос президентскому совету ФИДЕ — чтобы все было решено максимально быстро. Но до сих пор президентский совет не рассмотрел отмену санкции, и положительной динамики в этом направлении нет. Более того, мы видим обратный процесс, о чем свидетельствует ситуация с решениями этической комиссии FIDE. Но сейчас уже наступило критическое время, когда от действий Дворковича станет видно, чего стоят все его заявления и обещания», — цитирует Филатова ТАСС.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Ранее Дворкович поделился мнением о ситуации с комиссией по этике ФИДЕ.

Источник: https://tass.ru/sport/21058033
Андрей Филатов
Аркадий Дворкович
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