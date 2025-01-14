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Шахматы

Сегодня, 17:44

Филатов считает, что достижение Шогджиева подчеркивает уровень российской шахматной школы

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что россиянин Роман Шогджиев добился уникального достижения, став самым юным в мире шахматистом, который получил балл международного мастера.

«Поздравляю Романа, его тренеров и родителей. Его выдающееся достижение подчеркивает уровень российской шахматной школы. Верю, что у Романа большое будущее», — сказал Филатов ТАСС.

В декабре на турнире в Сербии 9-летний Шогджиев выполнил первую норму международного мастера, став самым юным игроком в мире, которому это удалось.

Источник: ТАСС
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Роман Шогджиев
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