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Шахматы

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Филатов считает, что ФИДЕ может стать примером объединения людей для других федераций

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что международная шахматная федерация (ФИДЕ) может стать примером объединения спортсменов для других спортивных федераций.

«Шахматы — это лучшая площадка, где могли бы встречаться представители и России, и Украины, и Белоруссии. И здесь ФИДЕ должна своими действиями показать, что мы как международная федерация объединяем людей, а не разъединяем. Более того, ФИДЕ может стать примером и для других спортивных федераций и организаций: политику надо оставить в стороне и позволить спортсменам конкурировать друг с другом», — цитирует Филатова ТАСС.

17 сентября в Будапеште (Венгрия) начался конгресс ФИДЕ, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов.

Источник: ТАСС
Андрей Филатов
ФИДЕ

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