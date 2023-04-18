Филатов считает, что Лижэнь сохраняет шансы на победу над Непомнящим: «Мы ожидали, что борьба будет очень непростой»

Сегодня, 17:32
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, ожидал ли он такого уровня сопротивления от Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону против Яна Непомнящего.
Сегодня, 18 апреля россиянин победил китайца в седьмой партии и вышел вперед в счете — 4-3.
«Матч идет рваный, эмоциональный. Оба соперника демонстрируют очень некачественную игру. Идет война нервов. В этой партии нам повезло. Надеюсь, что и дальше удача будет нам улыбаться. Но такие качели, как мне кажется, недопустимы. Дин Лижэнь — выдающийся китайский шахматист, и мы ожидали, что борьба будет очень непростой. Он вполне имеет все шансы на победу», — сказал Филатов «СЭ».
Восьмая партия матча Непомнящий — Лижэнь состоится в четверг, 20 апреля.