Филатов считает, что Непомнящий и Дин Лижэнь проиграли войну нервов в восьмой партии

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь не справились с нервами в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Партия показала, что войну нервов проиграли оба. Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным», — приводит слова Филатова ТАСС.

В восьмой партии Непомнящий (черные фигуры) и Дин Лижэнь (белые фигуры) сыграли вничью. В ходе партии оба гроссмейстера поочередно владели инициативой, но не смогли добиться результативного исхода.

После восьми партий счет в матче, который проходит в Астане, 4,5:3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия пройдет 21 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.