Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:46

Филатов считает, что Непомнящий оказался крепче Дин Лижэня в битве нервов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Блестящий результат, уверенная победа Яна. Сдали нервы у китайского шахматиста. В борьбе нервов российский гроссмейстер оказался сильнее. Это большой успех на старте матча», — приводит ТАСС слова Филатова.

10 апреля Непомнящий черными фигурами одержал победу над представителем Китая во второй партии матча за мировую шахматную корону. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Третья партия пройдет 12 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17489485
шахматы
Андрей Филатов
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомнящий выиграл первую из 13 партий в матче на первенство мира. Ян максимально уверен в себе
Дворкович считает, что первая победа Непомнящего над Лижэнем добавила россиянину уверенности
Непомнящий — о первой победе в матче за звание чемпиона мира: «Это приятно»
Непомнящий — о первом выходном: «Постараюсь побольше поспать»
Тренер Непомнящего оценил победу россиянина над Лижэнем: «Дин переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу»
Дин Лижэнь: «Я получил хорошую позицию, но действовал очень плохо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович считает, что первая победа Непомнящего над Лижэнем добавила россиянину уверенности