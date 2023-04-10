Филатов считает, что Непомнящий оказался крепче Дин Лижэня в битве нервов

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Блестящий результат, уверенная победа Яна. Сдали нервы у китайского шахматиста. В борьбе нервов российский гроссмейстер оказался сильнее. Это большой успех на старте матча», — приводит ТАСС слова Филатова.

10 апреля Непомнящий черными фигурами одержал победу над представителем Китая во второй партии матча за мировую шахматную корону. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Третья партия пройдет 12 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.