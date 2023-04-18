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Сегодня, 16:56

Филатов считает, что тренерский штаб Непомнящего не справляется с его психологической подготовкой

Алина Савинова
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о победе россиянина Яна Непомнящего в седьмой партии матча за звание чемпиона мира.

«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего — его качает, качество игры нестабильно», — приводит ТАСС слова Филатова.

18 апреля Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Представитель Китая сдался на 37-м ходу. Счет в матче стал 4:3 в пользу россиянина.

Источник: https://tass.ru/sport/17552249
шахматы
Андрей Филатов
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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