Филатов считает, что тренерский штаб Непомнящего не справляется с его психологической подготовкой

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о победе россиянина Яна Непомнящего в седьмой партии матча за звание чемпиона мира.

«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего — его качает, качество игры нестабильно», — приводит ТАСС слова Филатова.

18 апреля Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Представитель Китая сдался на 37-м ходу. Счет в матче стал 4:3 в пользу россиянина.