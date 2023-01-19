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Сегодня, 18:04

Филатов считает Казахстан удобным местом проведения матча за мировую шахматную корону

Мария Гусева
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что Казахстан является удобным местом проведения матча за звание чемпиона мира.

«Поздравляю Казахстан с получением почетного права на проведение матча за шахматную корону, — цитирует ТАСС Филатова. — Шахматы в стране развиваются, и был недавно успешно проведен чемпионат мира по рапиду и блицу, теперь [состоится] матч за корону. Отличная страна между Европой и Азией, которая максимально удобна как для нас, так и для Китая».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане, с 7 по 30 апреля 2023 года, сообщает ФИДЕ. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.

Источник: ТАСС
Андрей Филатов
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Астана примет матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем