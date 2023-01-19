Филатов считает Казахстан удобным местом проведения матча за мировую шахматную корону

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что Казахстан является удобным местом проведения матча за звание чемпиона мира.

«Поздравляю Казахстан с получением почетного права на проведение матча за шахматную корону, — цитирует ТАСС Филатова. — Шахматы в стране развиваются, и был недавно успешно проведен чемпионат мира по рапиду и блицу, теперь [состоится] матч за корону. Отличная страна между Европой и Азией, которая максимально удобна как для нас, так и для Китая».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане, с 7 по 30 апреля 2023 года, сообщает ФИДЕ. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.