Филатов считает Казахстан удобным местом проведения матча за мировую шахматную корону

Сегодня, 18:04
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что Казахстан является удобным местом проведения матча за звание чемпиона мира.
«Поздравляю Казахстан с получением почетного права на проведение матча за шахматную корону, — цитирует ТАСС Филатова. — Шахматы в стране развиваются, и был недавно успешно проведен чемпионат мира по рапиду и блицу, теперь [состоится] матч за корону. Отличная страна между Европой и Азией, которая максимально удобна как для нас, так и для Китая».
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане, с 7 по 30 апреля 2023 года, сообщает ФИДЕ. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.
Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.