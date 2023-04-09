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Сегодня, 12:32

Филатов о санкциях: «Если сравнивать с другими федерациями, шахматисты живут лучше всех»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, как санкции сказались на российских спортсменах с финансовой точки зрения.

— Сложно сказать, как это сказалось, но точно сказалось. Особенно это сказалось на женских шахматах, потому что мы не участвуем в командных соревнованиях как национальные команды. А для девчонок это очень важный турнир. У мужчин ситуация там чуть легче, они могут участвовать в личных соревнованиях. Тот же чемпионат мира был в Казахстане. Какие-то ограничения есть, но, по сравнению с другими федерациями, шахматисты живут лучше всех.

— Был переход в Азию. Сейчас соперник у нас именно из Азии. Можно ли сказать, что сейчас встречаемся уже в боевых условиях и это уже полноценный переход?

— Юридически мы переходим с 1-го мая. Со второго числа мы становимся членами Азиатской шахматной федерации. Очевидно, что основная шахматная жизнь проходит в Азии.

— Каково быть первопроходцами?

— Мы гордимся, что сделали исторический переход. Никто в истории спорта не делал переход из Европы в Азию. Думаю, многие последуют нашему примеру. Думаю, что для летних видов спорта это вообще единственный выход. Это непростая работа. Мы делимся с коллегами из других федераций нашим опытом. Рекомендовал бы не затягивать с этим процессом.

— Анатолий Карпов говорил, что можно было не отказываться от прописки в Европе.

— Юридически невозможно. Юридически возможно только в одной федерации находиться.

Андрей Филатов
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